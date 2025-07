Exklusivität

Am Freitag soll der Portugiese in Salzburg erscheinen, am Samstag testet sein Wüstenklub in Saalfelden gegen St. Johann. Die 1500 Tickets waren binnen weniger Minuten vergriffen, der 40-jährige Superstar sorgt wohl für das exklusivste Sporterlebnis in diesem Sommer. Die Spieler des Unterhausklubs haben schlaflose Nächte, für die Fans geht ein Traum in Erfüllung, „CR7“ von Bierbänken aus live zu sehen.