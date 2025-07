„Kapitel zu Ende“: ÖSV-Adler hört überraschend auf

In seiner Juniorenzeit holte Haagen insgesamt sechs WM-Medaillen (2020-2022), debütierte bereits mit 16 Jahren im Weltcup. Doch der große Sprung nach oben gelang nie. Nur einmal landete er in den Punkterängen - als 18. von Rasnov im Februar 2021. Sein letzter Weltcup-Auftritt datiert vom 6. Jänner 2024, als er in Bischofshofen auf Rang 34 landete.