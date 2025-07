Nur beim Faulenzen in einer eigenen Liga

Am Donnerstag (21 Uhr, live in ORF ON) startet Rapid bei Decic Tuzi in die Pflichtspiel-Saison, muss in der Quali zur Conference League bei der grün-weißen Premiere in Montenegro einen Pflichtsieg geben. Die brütende Hitze und das ungewöhnliche Ambiente sind wohl die größte „Gefahr“. Denn im Fußball spielt die junge Balkan-Nation nur eine unbedeutende Rolle. Dafür ist man in einer anderen Disziplin ein Vorreiter...