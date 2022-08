Serbischer Präsident betont friedliche Absichten

Diesmal wird der Jahrestag in Serbien durch die jüngsten Spannungen im Norden des Kosovo überschattet. Am Wochenende protestierten ansässige Serben und Serbinnen gegen eine Verschärfung der kosovarischen Einreiseregeln, die Anfang August hätten in Kraft treten sollen, schließlich aber um ein Monat verschoben wurden. Belgrad wirft dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti vor, mit einseitigen Akten einen Krieg provozieren zu wollen.