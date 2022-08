Kosovo-Serbien: Barrikaden an Grenze abgebaut

Am Montag begannen militante Serben und Serbinnen damit, die Barrikaden an den zuvor stundenlang blockierten Grenzübergängen abzubauen. In der Nähe des Grenzübergangs Jarinje seien die Barrikaden bereits gänzlich beseitigt worden, berichtete die serbische Presseagentur Tanjug am Vormittag. Am Grenzübergang Brnjak würden die Arbeiten noch andauern. Zuvor war der Verkehr an beiden Grenzübergängen zwischen dem Nordkosovo und Serbien komplett lahmgelegt.