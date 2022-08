Urlauber in Alpinnot: „Kann mich kaum noch halten“

„Kann mich nicht mehr lange halten!“

„Er versuchte durch wegloses Felsblockgelände auf direktem Weg in Richtung Arthur-von-Schmid-Haus abzusteigen. Dabei geriet er im Bereich der Seewände, oberhalb des Dösener Sees, in ausgesetztes Felsgelände“, schildert ein Polizist. Der Niederösterreicher schaffte es nicht mehr weiter und auch nicht zurück, verständigte deshalb gegen 19.50 Uhr den Hüttenwirt des Arthur-von-Schmid-Hauses über seine Notlage und gab an, dass er sich nicht mehr lange halten könne.