Van der Bellen, Barroso und Bierlein kommen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist Stammgast von Amtswegen. Der Bundespräsident besucht die Eröffnung der Festspiele heute in offizieller Funktion. Van der Bellen bleibt auch nach dem Festakt am Vormittag noch in Salzburg. Sein Besuch beim Gasspeicher Haidach (siehe Seite 16) und auch im Asylquartier für Geflüchtete aus der Ukraine in Wals sind der Not unserer Zeit geschuldet. Für eine seiner geliebten Freizeitbeschäftigungen bleibt dennoch kurz Zeit. Der Tiroler wird die schon zur Tradition gewordene Wanderung samt Gattin und Hund „Juli“ am Gaisberg in den kommenden Tagen nicht auslassen.