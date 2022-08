Fliegerabsturz auf Dach: Jetzt erste Konsequenzen

Nach dem spektakulären Flugzeugabsturz am Sonntagnachmittag auf ein Hausdach in Höfen im Tiroler Außerfern konnte die genaue Ursache nach wie vor nicht geklärt werden. Die gesamten Ermittlungen könnten Wochen dauern, hieß es am Mittwochnachmittag. Erste Konsequenzen gibt es aber bereits: Neben dem vorläufigen Start- und Landestopp für Motorflieger wird die gesamte Situation am örtlichen Flugplatz nun genau unter die Lupe genommen. Zudem darf künftig nur noch in eine Richtung gestartet und gelandet werden.