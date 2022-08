Cessna am Dach: Pilot wählte die falsche Flugroute

Ein Trümmerfeld im Schlafzimmer: Man kann von unfassbarem Glück sprechen, dass die Bewohner des Einfamilienhauses am Sonntagnachmittag nicht daheim waren. Um exakt 15.17 Uhr stürzte die Cessna, die kurz zuvor am Flughafen in Höfen gestartet war, im Siedlungsgebiet ab. Direkt auf das Hausdach. Wie eine Bombe schlug das Kleinflugzeug ein. Der deutsche Pilot und dessen Ehefrau (56) erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr aufwendig geborgen werden.