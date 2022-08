Flugzeug auf Hausdach: Wie konnte das passieren?

Nach Start massiv an Höhe verloren

Der Flieger wurde von einem 54-jährigen Deutschen geflogen, mit ihm befand sich seine Ehefrau (56) an Bord. Laut Aussagen mehrerer Augenzeugen ist das Flugzeug am Flugplatz Höfen nach Nordosten in Richtung Reutte gestartet. Nachdem es offenbar schon am Rollfeld Probleme gegeben hatte, habe die Cessna unmittelbar nach dem Start in der Luft massiv an Höhe verloren.