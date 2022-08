Volvo gibt mit Holz-Teilen aus dem Innviertel Gas

Schweden! Da denken viele sofort an Ikea, H&M, Ericsson, Saab und Volvo. Und genau der Fahrzeug-Riese Volvo ist es, der sich in Göteborg gerade ein Denkmal setzt, indem die „World of Volvo“ errichtet wird: eine Erlebniswelt aus Holz. „Es ist der größte und komplexeste Holzbau in Skandinavien“, verrät Erich Wiesner über das Mega-Projekt.