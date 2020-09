Elite-Schule baut auf Know-how aus Altheim

Erst die Dachkonstruktion für die Bahnstation in Canary Wharf in London, dann der Auftrag für die Whisky-Destillerie von Macallan in Schottland, wo jede der fünf Dachkuppeln aus Holz 41 Meter lang ist - das sind die zwei Projekte, mit denen die Wiehag die Tür in Großbritannien weit aufgestoßen hat. „Vor allem unsere Arbeit bei der Destillerie hat Wellen geschlagen, auch in China, Russland und in den USA“, sagt Erich Wiesner, der mit seiner Firma auch in der obersten Bildungsliga Englands angekommen ist.