Die neuen Pläne der Biodiesel-Pioniere

Aktuell ist der Bedarf an Biodiesel aber auch bei Pkw hoch. Weltweit setzt Münzer 430 Millionen Euro um. „Die halbe Milliarde ist sicher ein mittelfristiges Ziel“, so Ewald-Marco Münzer. Künftig will man auch auf Gas aus Rückständen der Dieselproduktion setzen. Michael Münzer: „Wir investieren 40 Millionen Euro in eine Biogasanlage.“ Derzeit verzögert sich die Errichtung in Pillichsdorf (NÖ) noch wegen eines möglichen Genehmigungsverfahrens. Bei Münzer sei man jederzeit für den Bau bereit.