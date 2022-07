Rudersdorf-Berg bricht zur Titelverteidigung auf

Vizeweltmeister, Landessieger in der Damenwertung und diesjährige Gewinner des „Floriani-Cups“ - die Liste der Erfolge der Damengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf-Berg ist beachtlich. In den vergangenen Jahren haben sie sich bei verschiedensten Wettkämpfen bereits einen Namen gemacht. 2017 holten sie sogar den Weltmeistertitel in Villach. Diesen wollen sie nun bei der Feuerwehr-Olympiade verteidigen, die bis 24. Juli in Slowenien über die Bühne geht.