19.200 Flüchtlinge in zwei Bezirken aufgegriffen

„Sie können hier in Österreich direkt bei der Polizei einen Asylantrag stellen“, steht auf einem neuen Info-Blatt, das nun Flüchtlingen an der Grenze in die Hand gedrückt wird. „Wollen Sie keinen Asylantrag in Österreich stellen, weil Sie etwa in ein anderes Land weiterreisen wollen, werden Sie sofort nach Ungarn zurückgewiesen“, heißt es weiter. Fazit: Die Asylanträge haben sich 2022 bereits mehr als verdoppelt.