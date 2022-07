Lehrermangel: So will Minister Schulprobleme lösen

In den Wiener Mittelschulen ist die Lehrernot so prekär, dass etwa Englischlehrer Physik unterrichten müssen und Mathematiklehrer Englisch. Da müsste eigentlich rasch gehandelt statt angeschaut werden. Wie will man die Lücke füllen?

Das sollte so nicht sein. Aber es ist eine große Herausforderung, dass Lehrer nicht fachfremd eingesetzt werden - vor allem bei Kleinschulen. Dass der Lehrermangel so akut wird, war nicht vorhersehbar. Durch die Pandemie hat sich die Situation nochmals verschärft. Deswegen möchte ich es Quereinsteigern erleichtern, als Lehrer an die Schule zu kommen. Quereinsteiger werden keine befristeten Sonderverträge mehr bekommen. Künftig gibt es eine ganz klare dienstrechtliche Verankerung. Die Novelle liegt bereits im Parlament. Außerdem versuchen wir, Studierende, die knapp vor dem Abschluss sind, in die Schule zu bekommen. Zusätzlich versucht man Teilzeit-Lehrer zu überzeugen, dass sie Vollzeit unterrichten.