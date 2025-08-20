„David signalisierte, dass er nach München wollte“

Mit Christian Winkler führt ein Bayer nicht nur die Geschicke bei DEL-Klub Red Bull München, sondern auch jene von Salzburgs Eisbullen. Der sogenannte „Managing Director Sports Red Bull Eishockey“ hat dabei viel zu tun, pendelt auch wöchentlich von München in Richtung Mozartstadt. Mit der „Krone“ sprach der Eishockey-Boss über ...