Quereinstieg im Lehrerberuf wird erleichtert

Der Lehrerberuf soll attraktiver werden, um den drohenden Mangel an Lehrkräften entgegenzuwirken. Ermöglichen soll dies eine Dienstrechtsnovelle, die Vizekanzler Werner Kogler und Bildungsminister Martin Polaschek am Mittwochvormittag vorgestellt haben. Quereinsteiger sollen „gleichgestellt werden mit Lehrern, die den klassischen Lehramtsweg gegangen sind“, erklärte dazu der Vizekanzler. Für die in der Pandemie ins Leben gerufene Sommerschule werden zudem die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, damit sie zu einem Fixpunkt in den langen Ferien werden kann.