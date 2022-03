Lehrermangel: Mehr Gehalt für Quereinsteiger

Neues Modell bietet mehr Gehalt

Künftig soll es ein neues Modell geben: Jene, die die Voraussetzungen für die Quereinsteiger-Ausbildung erfüllen (passendes Studium, drei Jahre Berufserfahrung) und eine Stelle an einer Schule bekommen, werden von Anfang an in das Lehrer-Gehaltsschema einbettet. Dieses soll attraktivere Einstiegsgehälter bieten, es werden zudem bis zu zwölf Jahren einschlägiger Vordienstzeiten angerechnet. Parallel zu ihrem Berufseinstieg an der Schule müssen die Quereinsteiger die neue Ausbildung absolvieren.