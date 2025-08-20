Putin wimmelt Trump ab – ohne nein zu sagen …

Für die Europäer entsteht eine gefährliche Patt-Situation. Trump ist bekannt für seine Ungeduld. Und im Zweifel – das hat die jüngste Vergangenheit gezeigt – gibt er für „das Töten“ gerne der Ukraine die Schuld. „Es ist kein Krieg, der hätte begonnen werden sollen. So etwas tut man nicht. Man legt sich nicht mit einer Nation an, die zehnmal so groß ist wie man selbst“, erklärte der US-Präsident jüngst – und sprach damit der Ukraine zwischen den Zeilen das Recht zur Selbstverteidigung ab.