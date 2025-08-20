Putin wimmelt Trump ab – ohne nein zu sagen …

Der Kreml hat Europa vorgeworfen, mit „plumpen Versuchen“ die Meinung von US-Präsident Donald Trump zur Ukraine beeinflussen zu wollen. Tatsächlich fahren aktuell beide Seiten eine sehr ähnliche Strategie. Analysten beschreiben einen „Kampf der Narrative“ – an dessen Ende die Gunst nur eines Mannes steht.
Nach einer Ankündigung von US-Präsident Donald Trump Anfang der Woche keimte kurz Hoffnung auf: Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnten sich binnen zwei Wochen treffen.
Doch während Kiew seit Langem auf direkte Gespräche drängt, baut Moskau hohe Hürden auf. Ein Gipfel der beiden scheint trotz der US-Initiative kaum realistisch. Dennoch kokettieren alle Parteien damit. Warum also überhöhte Erwartungen schüren?
Ein Spiel mit Erwartungen
Janis Kluge, ein renommierter geopolitischer Analyst, skizzierte die aktuelle Situation als „Kampf der Narrative“. Auch die Kommunikation der Europäer sei sehr strategisch. „Die meisten ihrer optimistischen Aussagen sind keine wahren Überzeugungen, sondern sollen Trump beeinflussen. Die Europäer schüren Erwartungen, um eine Realität zu schaffen, in der Putin enttäuscht.“
Es gehe schlicht darum, den russischen Diktator als das zu entlarven, was er ist. „Die Europäer wissen (hoffentlich), dass Putin einem NATO-Truppeneinsatz in der Ukraine niemals zustimmen wird. Sie wissen, dass Putin sich nicht mit Selenskyj treffen will“, erklärte Kluge auf der Plattform X. Den Europäern gehe es in erster Linie um die fortgesetzte US-Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Geheimdienstinformationen, nicht viel mehr.
Sehr zum Ärger der Russen, denn Trump genießt die Aufmerksamkeit. „Wir haben nur eine aggressive Eskalation der Lage und eher plumpe Versuche gesehen, die Position des US-Präsidenten zu ändern“, sagte Lawrow am Mittwoch. Putins Chefdiplomat verkaufte damit das Gipfeltreffen von Trump mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag in Washington jedoch deutlich unter Wert.
Zur Erinnerung: Berichten zufolge gelang es den Europäern insbesondere mit den Einzelschicksalen von entführten ukrainischen Kindern, Trump so zu emotionalisieren, dass dieser den Gipfel unterbrach, um Putin anzurufen. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang.
Putin weiß, wie er Trump einfangen kann
Doch der Kremlchef lässt sich ungern austricksen. Der Ex-KGB-Mann schafft es immer wieder Vorschläge abzuräumen – ohne nein zu sagen. „Sagen Sie JA, stellen Sie aber Bedingungen, von denen Sie wissen, dass sie für die andere Seite inakzeptabel sind“, so Kluge.
Putin signalisierte Trump laut AFP in dem spontanen Telefonat, dass er bereit sei, sich mit Selenskyj zu treffen. Der Ukrainer könne zu ihm nach Moskau kommen. Damit erreichte er zwei Punkte: Erstens musste der ukrainische Präsident bei Trump erneut in die Rolle des Buhmanns schlüpfen, da er das „Angebot“ naturgemäß ablehnte. Zweitens gewinnt Putin durch unrealistische Vorschläge Zeit, um weiter brutale Fakten auf dem Schlachtfeld zu schaffen. Offiziell dementiert der Kremlchef hingegen je ein Treffen auch nur in Erwägung gezogen zu haben.
Für die Europäer entsteht eine gefährliche Patt-Situation. Trump ist bekannt für seine Ungeduld. Und im Zweifel – das hat die jüngste Vergangenheit gezeigt – gibt er für „das Töten“ gerne der Ukraine die Schuld. „Es ist kein Krieg, der hätte begonnen werden sollen. So etwas tut man nicht. Man legt sich nicht mit einer Nation an, die zehnmal so groß ist wie man selbst“, erklärte der US-Präsident jüngst – und sprach damit der Ukraine zwischen den Zeilen das Recht zur Selbstverteidigung ab.
Dementsprechend hart wird nun um einen Ort für ein potenzielles Treffen gepokert, obwohl (fast) alle Seiten wissen, dass die Aussichten schlecht sind. Die Schweiz wäre bereit, den Vatikan lehnte Moskau bereits ab. Eher würden sich Russland und die Ukraine wohl wie zuletzt in der Türkei oder Saudi-Arabien treffen, obwohl Bundeskanzler Christian Stocker auch Wien ins Feld führte.
Dem US-Magazin „Politico“ zufolge soll Trump auch die ungarische Hauptstadt Budapest vorgeschlagen haben. Bestätigt ist das allerdings nicht. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán blockiert die Annäherung der Ukraine an die EU fortwährend und ließ sich im vergangenen Jahr mit Putin ablichten. Ein neutraler Boden sieht anders aus.
Moskau erklärte Selenskyj zu Hassfigur
Der Kreml spricht gerne davon, dass zuerst die „tiefgreifenden Ursachen des Konfliktes“ bekämpft werden müssen, bevor es zu einem Treffen kommen könne. Damit ist nichts weniger als die Ablöse von Selenskyj gemeint, der seit dem russischen Überfall im Februar 2022 zur weltweiten Symbolfigur des ukrainischen Widerstands wurde.
Putins Propaganda-Maschine verunglimpft den Ukrainer mit jüdischen Wurzeln seither als Nazi. Als toxische Figur, Drogenabhängigen und willenlose Marionette des Westens. Moskau stellt zudem seine Legitimität infrage, da seine Amtszeit 2024 abgelaufen wäre – obwohl ukrainische Gesetze Wahlen im Krieg verbieten.
Eine Kehrtwende wäre dem russischen Volk nach dieser Hetze kaum zu erklären. Putin würde seinen gehassten Widersacher legitimieren. Ein echter Verhandlungsdurchbruch dürfte somit tatsächlich nur in Trumps Kopf stattgefunden haben. Dem einen Mann, den alle auf ihre Seite ziehen wollen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.