Wien richtet wieder „Eurovision Village“ ein

Im Rathaus werde diesmal unter anderem die Öffnungszeremonie über die Bühne gehen. Auch der „Euro Club“ wird dort eingerichtet, eine Anlaufstelle für Fanclubs, Delegationen und Medien. Diese war vor zehn Jahren noch in der Ottakringer Brauerei und damit weniger zentral untergebracht. Weitere Details zum Rahmenprogramm und Angeboten rund um den ESC sollen in den kommenden Monaten fixiert werden. Es werde jedenfalls auch kostenlose Angebote für Fans geben, versprach Ludwig.