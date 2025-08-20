Pensionen könnten um 2,7 Prozent steigen

Die Präsidentinnen des Seniorenrats, Birgit Gerstorfer (SPÖ) und Ingrid Korosec (ÖVP), erwarten jedenfalls ein Plus um 2,7 Prozent – „aus Respekt gegenüber der älteren Generation“. Sie kündigten an, mit Schumann über die Ausgleichzulagenrichtsätze für kleine Pensionen und den Kampf gegen Altersarmut sprechen zu wollen. Die wirtschaftliche und budgetäre Lage verlange „bei den Pensionsanpassungen ein umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln“, hieß es Anfang August aus dem Bundeskanzleramt.



So haben sich die Pensionserhöhungen seit 2018 entwickelt: