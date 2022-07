VW Amarok: Mächtiger Offroader zum „Fordfahren“

Kann ganz schön was schleppen!

Im Vergleich zum alten Amarok, der auch in den kommenden Jahren weiter für den Südamerikanischen Markt in Argentinien gebaut wird, ist die Neuauflage um 10 Zentimeter in der Länge auf 5,35 Meter gewachsen. Der Radstand hat um 17 Zentimeter auf 3,27 Meter zugelegt. Segmenttypisch wird es eine Version mit zweitüriger Einzelkabine sowie mit viertüriger Doppelkabine geben. Auf die Ladefläche der Version mit Doppelkabine passt eine Europalette, beim Single Cab sind zwei Paletten möglich. Die Nutzlast ist auf 1,2 Tonnen gestiegen, die Zuglast beträgt bis zu 3,5 Tonnen. Die Ladefläche ist mit bis zu 500 Kilogramm belastbaren Verzurrösen ausstaffiert. Eine optionale Cargo-Box kann mit elektrischem Rollcover kombiniert werden. Dank einer Dachlast von 350 Kilogramm eignet sich der neue Amarok zudem für die Montage eines Vier-Personen-Dachzelts.