Erst der Kanzler holte Eder aus der Reserve

Sechs Sicherheitsschleusen, Taschenkontrollen - am Haupteingang des Design Centers in Linz kam am 6. Juli 2022 fast so etwas wie Flughafen-Flair auf. Die Teilnehmer der Hauptversammlung der voestalpine wurden genau kontrolliert. Um 10.06 Uhr erschien jener Mann auf den zwei Vidiwalls, dessen Rückkehr einige Aktionäre lange in Atem gehalten hatte: Wolfgang Eder.