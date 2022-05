Nehammer-Aussage lässt Börsenkurse fallen

Der Bundeskanzler meinte, es sei falsch, den „Finanzminister“ als Gewinner in der Krise zu sehen, da dieser nur „Treuhänder von Steuergeld“ sei und Mehreinnahmen an den Staat als Gemeinschaft gingen, so der Bundeskanzler. „Wir geben den Menschen auch schon viel Geld zurück. Wir müssen aber immer darauf achten, dass wir zielgerichtet handeln und nicht die Inflation weitertreiben“, so Nehammer.