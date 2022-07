Telefon-Betrügern wird der Kampf angesagt

Der jüngste Fall stammt aus dem Bezirk Mattersburg. Mehrere vorwiegend ältere Personen wurden von „falschen Polizisten“ angerufen. Bei einer 72-jährigen Frau hatten die Betrüger Erfolg. Eine vermeintliche Polizistin gab an, dass die Schwiegertochter einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge und Fahrerflucht in der Schweiz gehabt hätte. Die Frau zahlte dann einen hoher fünfstelligen Eurobetrag als „Kaution“ an eine angebliche Gerichtsbotin. Die Ermittlungen laufen. Beschreibung der Botin: Ca. 20–25 Jahre alt, ca. 150 cm groß, dunkle schulterlange Haare, sehr füllig, dunkler Teint, bekleidet mit heller Hose und heller langärmliger Jacke. Die Frau sprach kaum Deutsch.