Groß im Geschäft: Polizei entlarvt Drogenbaron

Einem mutmaßlichen Drogenbaron, der in Osttirol und auch in Kärnten offenbar ganz groß im Geschäft war, konnte die Polizei das Handwerk legen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden unter anderem Suchtgift, Zigtausende Euro Bargeld, Schmuck und Waffen sichergestellt. Der Verdächtige sitzt in Innsbruck in Haft.