OÖ-Firmen angeln nun in Wien nach Mitarbeitern

The Icon Vienna, Turm 17: So wird schon bald die Adresse von Dynatrace in Wien lauten. Nachdem das erste Labor des Softwareherstellers unweit des Hauptbahnhofs zu klein geworden ist, werden demnächst die Umzugskisten gepackt. Auf rund 6300 Quadratmetern bezieht Dynatrace neue Büros, schafft Raum für bis zu 400 Software-Entwickler. „Wien spielt in unserer Wachstumsstrategie eine wesentliche Rolle“, betont Gründer und Technik-Chef Bernd Greifeneder.