Fachkräfte für Tourismus und Gastro gesucht

Derzeit sind in Kärnten 11.848 Erwerbstätige in der Gastro- und Tourismusbranche gemeldet. Nach dem Tiefstand von 2020, als es nur 7144 waren, befindet sich der Mitarbeiterstand also beinahe wieder auf dem Niveau von 2019 mit 12.136 Beschäftigten. Dennoch klagen immer noch viele Betriebe in unserem Land über einen Mangel an Fachkräften.