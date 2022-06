Arbeitslosenquote fällt unter die 5-Prozent-Marke

Wer Arbeit sucht, wird derzeit in der Regel auch fündig: „Derzeit liegt die Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent, zuletzt lag die Quote vor 21 Jahren darunter“, ließ AMS-Landesgeschäftsführer Bereuter am Mittwoch wissen. Mit Ende Mai waren beim Arbeitsmarktservice Vorarlberg 8560 Personen als arbeitslos vorgemerkt. Was noch weit erfreulicher ist: Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen um satte 25,6 Prozent auf nunmehr 1892 Personen gesunken. Für Bereuter ein klares Indiz dafür, dass die gesetzten Maßnahmen wirken: „Mit attraktiven Lohnkostenförderungen für Unternehmen, einer vorübergehenden Beschäftigung in einem sozialökonomischen Betrieb oder mit gezielten Qualifizierungsangeboten bieten wir individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben an. Wir lassen niemanden am Arbeitsmarkt zurück!“