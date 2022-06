Hollywoodstar Tom Cruise stellt Mega-Rekord auf

Seit über 40 Jahren ist er bereits im Filmbusiness, doch noch nie war Tom Cruise so erfolgreich wie mit „Top Gun: Maverick“. Die Fortsetzung vom Originalfilm „Top Gun“ überschritt jetzt die 1-Milliarde-Dollar-Einspielgrenze - nur 31 Tage nach der Kinopremiere. Das war dem 59-Jährigen bislang noch nie gelungen. Nebenbei entthronte der Actionfilm den Marvel-Superheldenfilm „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, der bislang 943 Millionen Dollar weltweit eingenommen hat, als erfolgreichster Film des Jahres 2022.