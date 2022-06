Brotsommeliers im Zeichen des guten Geschmacks

Geschmackvoller Lehrgang

So vielseitig die Auswahl ist, so geschmackvoll geht es durch den Zertifikatslehrgang, den es erst seit Kurzem gibt. Der Weg ist nicht steinig, sondern knusprig. Hoch motiviert starteten acht Teilnehmerinnen vom Seewinkel bis Oberwart vergangenen Winter in die völlig neue 128-Stunden-Ausbildung.