12-jähriger Bub in Lebensgefahr

Per Helikopter in 15 Minuten ins Spital

Deshalb forderten die Mediziner den ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus 33 aus Wiener Neustadt (NÖ) an. Wenige Minuten nach der Alarmierung steuerte die Crew Kurs Eisenstadt und nahm dort den kleinen Patienten - begleitet von einem Elternteil - an Bord. Anschließend ging es mit 230 Stundenkilometern nach Wien. 15 Minuten später konnte der Bub an die Experten übergeben werden, die die Behandlung übernahmen.