Ist „Lebensraum“ nur Verschwendung von Steuergeld?

Jetzt will die FPÖ das Projekt stoppen. „Die Aktion kostet 80.000 Euro, dazu wurde eine Potenzialanalyse um 100.000 Euro in Auftrag gegeben. Bisher gibt es keine Kundenfrequenz. Das sinnlose Projekt ist reine Steuergeldverschwendung des Teams Kärnten, der VP und SP. Es soll gestoppt werden“, fordert FP-Stadträtin Sandra Wassermann, die im Stadtsensat gegen das Projekt gestimmt hatte. „Wir müssen einen weiteren Schaden abwenden, denn in vielen Social-Media-Kanälen sieht man nur gähnende Leere in diesem Teil der Straße.“