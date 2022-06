All-in-One-App: Ohne Bargeld viele Angebote nutzen

Ein Leuchtturmprojekt haben die Verantwortlichen am Montag vorgestellt: Freizeitaktivitäten, alle Klagenfurter Museen, Stadtführungen, der Besuch des Stadtpfarrturms, Next Bike-Räder und die Wörthersee Card sind ab sofort auf der neuen App „All in One Klagenfurt“ buchbar. Das lange Anstehen von Einheimischen und Touristen an den Kassen soll damit bald Geschichte sein. Auch Kärnten will diesen bargeldlosen Service bald anbieten.