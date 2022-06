Auf Computer zugegriffen & Geld überwiesen

Ein unbekannter Täter bot dem Klagenfurter letzten Mittwoch (15. Juni) telefonisch an, mit einem Investment in Anlagen einzusteigen. Der Täter verschaffte sich bis zum 17. Juni den Fernzugriff auf den Computer des Mannes und verleitete ihn daraufhin dazu, einen Geldbetrag in der Höhe von mehreren tausend Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen.