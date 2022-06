Eltern streiten um Corona-Impfung: Wer gewinnt?

Die Sache startete bereits im Vorjahr am Bezirksgericht Villach, als sich zwei obsorgeberechtigte Eltern nicht einigen konnten, ob der gemeinsame Sohn gegen Corona geimpft werden sollte oder nicht. Die Mutter hatte sich dafür entschieden, der Vater protestierte und schöpfte alle Rechtsmittel aus - ohne Erfolg. Denn auch die Höchstrichter gehen in ihrem jüngsten Urteil davon aus, dass in Österreich die Impfstoffe für Kinder ab fünf Jahren zugelassen sind und es sich damit um keine Off-label-Nutzung eines Arzneimittels handle.