Regé-Jean Page: Rückkehr zu „Bridgerton“?

Der 34-jährige Schauspieler wurde dank seiner Rolle des Duke of Hastings in der Netflix-Serie berühmt. Staffel 2 musste zur Bestürzung der Fans jedoch ohne den Star auskommen. „Regé-Jean sprach immer sehr offen über seine Absicht, die Serie nach der ersten Staffel zu beenden und sich anderen Projekten zuzuwenden“, erklärte ein Insider der Zeitung „The Sun on Sunday“.