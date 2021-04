Darum steigt Regé-Jean Page bei „Bridgerton“ aus

Mit seiner Rolle des Simon Basset, dem Duke of Hastings, hat sich Regé-Jean Page in die Herzen der Neflix-Fans gespielt. Doch während sich die Zuschauer schon darauf freuten, den heißen Herzog in einer zweiten Staffel von „Bridgerton“ wiedersehen zu dürfen, ließ der Streaming-Anbieter die Bombe platzen: Der fesche 31-Jährige wird in den neuen Folgen nicht mehr dabei sein.