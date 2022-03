„Bridgerton“-Star lebte auf dem Sofa eines Kumpels

„Manchmal stehen die Sterne richtig“

„Als ich den Job gelandet habe, lebte ich auf dem Schlafsofa meines Kumpels und arbeitete in einer Bar und ich bin in der letzten Woche tatsächlich an der Bar vorbeigefahren“, schilderte Newton. „Es ist so verrückt, wie sich das Leben von einem innerhalb von drei Jahren ändern kann. Manchmal ist es Glück und manchmal stehen die Sterne zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“