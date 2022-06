„Game of Thrones“-Ableger mit Jon Snow in Planung

Ein Ableger der Erfolgsserie „Game of Thrones“ rund um Hauptcharakter Jon Snow befindet sich laut „Hollywood Reporter“ im frühen Stadium der Entwicklung. Sollte die Idee tatsächlich als Serie in Produktion gehen, wäre dies die erste Auskopplung, die die Geschichte nach dem Ende der „GoT“-Handlung weitererzählt. Im Fall der Fälle soll der britische Schauspieler Kit Harington erneut in die Rolle des tragischen Helden Jon Snow schlüpfen.