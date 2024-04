Bundesländer befeuern Arbeitslosigkeit in Wien

Die Arbeitslosenquote in Wien bleibt besorgniserregend hoch, und noch mehr im Vergleich zu den Werten von Gesamtösterreich (siehe interaktive Grafik unten). Vor allem Ausländer sind in der Bundeshauptstadt weit mehr von Jobverlust bedroht. Für Göschl kann Wien im Alleingang dagegen aber relativ wenig unternehmen. „Es gibt in Österreich halt nur eine Großstadt“, so der AMS-Chef zur „Krone“.