KI-Boom beschert Google und Microsoft hohe Profite

Der Konzernumsatz legte im ersten Quartal auf 80,54 Milliarden Dollar zu. Dabei wuchsen die Einnahmen aus dem klassischen Geschäft mit Online-Werbung um 13 Prozent auf 61,7 Milliarden Dollar. Mit einem Plus von 28 Prozent fiel das Plus der Cloud-Sparte, auf deren Rechnern die Google-KI „Gemini“ läuft, mehr als doppelt so hoch aus. Es sei ermutigend, dass Anwender bei der Internet-Suche immer häufiger die Unterstützung von KI in Anspruch nähmen, sagte Alphabet-Chef Sundar Pichai.