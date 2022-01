YouTube einer der wichtigsten Kanäle für Fake News

Nicht-englischsprachige Inhalte außer Acht gelassen

Eine der wesentlichen Ursachen für das Problem ist den Fact-Checkern zufolge ein Mangel an Moderation in nicht-englischsprachigen Ländern. Sie appellieren daher an YouTube, „länder- und sprachspezifische Daten sowie Transkriptionsdienste bereitzustellen, die in jeder Sprache funktionieren“, um gegen den Fluss von Fehlinformationen in Sprachen jenseits des Englischen vorzugehen, auf das das Videoportal seine Moderationsmethoden konzentriert. Die Gruppe drängt YouTube zudem, seine Bemühungen zu verstärken, Fehlinformationen zu entlarven und Kontext auf der Plattform zu liefern.