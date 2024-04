Seine Eifersucht könnte Polizist den Job kosten

Es ist erst Ende April, doch in einer Mühlviertler Gemeinde steht jetzt schon fest, was heuer der „Skandal des Jahres“ ist: Am vergangenen Wochenende soll die Polizei zweimal angerückt sein, um sich mit einem Kollegen zu befassen. Kein Einsatz wie jeder andere, sondern hochnotpeinlich, auch für die Ermittler.