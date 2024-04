EU-Wahl-Kampagne: ÖVP warnt vor Öxit mit Kickl

Die EU-Wahl entwickelt sich zum Probelauf für die Nationalratswahl. Die Wahlstrategie, die am Montag von ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und Bundeskanzler Karl Nehammer offiziell präsentiert wird, ist schnell erklärt: Im EU-Wahlkampf schießt sich die ÖVP auf FPÖ-Chef Herbert Kickl ein. Kickl, der den Öxit – also den Austritt aus der EU-Austritt – will, wird die Botschaft sein.