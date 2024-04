Bankomat in Kittsee als verlockende Versuchung

Manchmal sind die Gedanken freier als so mancher Recherche-Gedanke, der einfach nicht gemacht werden will: Warum bitte befüllt man einen Bankomat in Kittsee mit 85.000 Euro, wenn dort jeder Mensch nicht mehr als 400 Euro pro Tag beheben darf? So nebenbei bemerkt: Kittsee beherbergt 3600 Seelen, Gastronomie und Nachtleben sind dort mehr als überschaubar, ebenso wie der Tourismus.