„Mehr Grips“ kann der Politik nicht schaden

Der Name ist schon mal super. „Mehr Grips“ suggeriert aber auch, dass in der Politik zu wenig Grips vorhanden ist. Womit die Initiatoren dieser neuen Bewegung ja auch recht haben. Wann werden in der Politik schon Kräfte gebündelt, um gemeinsam Antworten auf die drängendsten Fragen zu finden? Wer denkt in der Politik schon an die Zeit nach der nächsten und übernächsten Wahl?