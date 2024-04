Notenbanker mit Luxuspension gegen Ungerechtigkeit

Seit Jahren sorgen die Luxuspensionen in der Österreichischen Nationalbank für gehörige Aufregung. Etwa 120 Millionen Euro sind für die fürstlichen Ruhebezüge noch immer an Rücklagen in der OeNB reserviert. Es geht um rund 9000 Personen beziehungsweise künftige Profiteure, deren Altersversorgung nach einer Gesetzesänderung im Vorjahr mit gut 9000 Euro (!) begrenzt ist.