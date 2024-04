Vom Problemhund zum freundlichen Familienmitglied

Neustart in Wien

Bereits im März übernahm der Wiener Patrick M. „Rafi“ als Pflegestelle. „Für mich war immer klar, dass wir nur einen Hund aus dem Tierschutz nehmen werden. Es gibt so viele, die in den Heimen auf eine Chance warten. Georg Resch hat uns gut beraten und steht uns auch mit Tipps zur Seite, aber bislang läuft es problemlos. Die Öffis kennt ‘Rafi‘ schon, Auto fahren ist aber nicht so seins“, sagt der frisch gebackene Hundebesitzer und streichelt den Kopf seines Vierbeiners.